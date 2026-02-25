سيراميكا كليوباترا يتعثر مجددا بالتعادل مع الإسماعيلي في الدوري

تعادل نادي سيراميكا كليوباترا مع ضيفه، الإسماعيلي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب هيئة قناة السويس، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق سيراميكا كليوباترا.

وتقدم سيراميكا كليوباترا في النتيجة بالدقيقة الثالثة، عن طريق اللاعب، فخري لاكاي، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الثاني، حصل نادي الإسماعيلي على ركلة جزاء، سجلها اللاعب، علي عمر.

وامتدت المباراة إلى 20 دقيقة وقت محتسب بدل من ضائع، حيث حصل سيراميكا كليوباترا على ركلة جزاء في الدقيقة 15 منه، لكن أهدرها اللاعب، فخري لاكاي.

ويعد ذلك هو التعادل الثاني على التوالي لسيراميكا كليوباترا في الدوري، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام بيراميدز، ليخسر صدارة جدول الترتيب بشكل رسمي، لأول مرة منذ عدة أشهر.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 36، التي يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 11، في المركز الأخير.