وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث لبحث خطط الإعداد

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد، وبحضور حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد، ومدام منى شفيق عضو مجلس الإدارة، والأستاذ أنس عبد السلام عضو مجلس الإدارة، إلى جانب الكابتن أحمد الجندي البطل الأولمبي، وذلك بمقر الوزارة، لبحث خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الاتحاد أبرز الإنجازات التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني في البطولات القارية والدولية، وخطط الإعداد الخاصة بالمشاركات المقبلة، بالإضافة إلى برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، في إطار استراتيجية الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسة وتعزيز مكانة مصر على خريطة اللعبة عالميًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للاتحادات الرياضية، خاصة الاتحادات التي تحقق نتائج مشرفة على المستويين القاري والدولي، مشيدًا بما يقدمه الاتحاد المصري للخماسي الحديث من أداء متميز يعكس حجم الجهد المبذول في منظومة العمل الفني والإداري. كما أثنى على الدور البارز الذي يقوم به الجهاز الفني والإداري في إعداد الأبطال وصقل مهاراتهم وفق أحدث النظم العلمية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الكبرى، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الاتحاد لتوفير بيئة تدريبية متكاملة، ودعم خطط الاحتكاك الدولي، بما يسهم في الحفاظ على ريادة مصر في رياضة الخماسي الحديث.