رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية ومندوب ليبيا يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

التقى السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، مع السفير عبد المطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، وذلك في لقاء رسمي تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وتم خلال اللقاء استعراض صورة الأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الواسع الذي تعرض له قطاع غزة على مدى قرابة عامين، وما خلّفه من دمار واسع وخسائر بشرية جسيمة، إلى جانب تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والإنسانية.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التنسيق والتشاور العربي المشترك تجاه القضايا المصيرية للأمة، وتعزيز التعاون بين مندوبية ليبيا وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الأمانة العامة للجامعة العربية.