جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلين في بلدتين حدوديتين جنوبي لبنان

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، منزلين في بلدتين حدوديتين بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، في خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار منذ أواخر العام 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن قوة عسكرية إسرائيلية فخخت منزلا وفجّرته بعد منتصف الليل، في بلدة حولا بقضاء بنت جبيل.

وأفادت الوكالة بأن قوات إسرائيلية فجّرت منزلا في حي الخرزة ببلدة عيتا الشعب الحدودية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في أكتوبر 2023 قبل أن يتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت أواخر العام ذاته عقب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل خروقاتها عبر شن هجمات شبه يومية على لبنان، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

كما لا تزال تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.