دينا: عزوف الراقصات المصريات عن الرقص الشرقي سببه عدم قدرتهن على المنافسة

قالت الفنانة دينا، إن غياب المصريات بين الراقصات الشرقيات الشهيرات ليس جديدًا، مشيرة إلى أن نفس الموضوع كان موجودًا منذ زمن.

وتحدثت دينا عبر برنامج "وراء الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، عن سبب قائلة: «مش عارفين يعملوا منافسة مع الأجانب، فيه رقاصات شرقي كتير، لكن المصريات منهم اللي لسه بيحاولوا يطلعوا مش حلوين للأسف، حلاوتهم ما بتضاهيش الموجودين، والمنافسة ضعيفة».

ولفتت إلى أن المشكلة أن هناك راقصات يظنن أن الوزن الكبير هو معيار الجمال، وهن لا يشعرن أن وزنهن وشكلهن لا يليق في المنافسة، يمكن أن يكن "عالِمات" وليس راقصات فالفارق كبير بين الحالتين.

وردت على سؤال عن أعلى أجر تقاضته، قائلة إنها لا تتذكر ولكنه ثابتًا؛ مع اختلاف الرقم في الأفراح داخل مصر وخارجها، وزيادته مع غلاء الأسعار.



