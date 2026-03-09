حزب الله اللبناني يستهدف محطة الاتصالات الفضائية وقاعدة الرملة الإسرائيليتين

أعلن حزب الله اللبناني، في بيانين منفصلين، اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا محطّة الاتّصالات الفضائيّة التابعة لشعبة الاتّصالات والدفاع السيبراني في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، كما استهدفوا قاعدة الرملة جنوب شرق مدينة تل أبيب بالصواريخ النوعية.

وأعلن حزب الله في وقت سابق اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا مستوطنة نهاريا الإسرائيلية وقوة إسرائيلية في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الجنوبية بصليتين صاروخيّتين.

كما أعلن حزب الله أن قواته استهدفت: "جرافة وآليتين لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابات مؤكدة".

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا كريات شمونة الإسرائيلية كما استهدفوا قوات إسرائيلية في خراج بلدات العديسة وعيترون في جنوب لبنان. وتصدوا لعملية إنزال لقوة مشاة إسرائيلية نفّذتها مروحيات إسرائيلية باتجاه الأراضي اللبنانيّة شرق لبنان.

يذكر أن حزب الله كان قد بدأ منتصف ليل الثاني من مارس الجاري باستهداف موقع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ وسرب من المسيرات.

ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة، بعد استهداف "حزب الله" لإسرائيل.

ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري حتى بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى 486 قتيلا و1313 جريحا، فيما بلغ عدد النازحين المسجلين 667831 نازحاً،بحسب السلطات اللبنانية.