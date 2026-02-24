أكاديمية السينما البريطانية وناشط مصاب بمتلازمة توريت يعتذران عن إساءة عنصرية خلال حفل الجوائز

اعتذرت أكاديمية فنون السينما والتليفزيون البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية اليوم الاثنين عن إذاعة إساءة عنصرية خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية أمس الأحد، بينما كان اثنان من نجوم فيلم "سينر" على المسرح.

واعتذر الناشط المصاب بمتلازمة توريت قائلا إنه "يأسف بشدة" وإن ما قاله "لا يعكس معتقداتي الشخصية".

وكان من الممكن سماع الكلمة المسيئة للغاية بينما كان نجما فيلم "سينر" مايكل بي جوردان وديلروي ليندو، وكلاهما من السود، يقدمان جائزة أفضل مؤثرات بصرية خلال الحفل الذي أقيم أمس الأحد. وكان مقدم الحفل آلان كومينج قد أخبر الجمهور في وقت سابق أن الناشط جون ديفيدسون الذي يدافع عن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة توريت كان حاضرا.



ودفع الحادث الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون إلى الاعتذار عن "اللغة المسيئة التي تحمل صدمة وألما لا مثيل لهما بالنسبة للكثيرين"، مضيفة "نود أن نشكر مايكل وديلروي على رصانتهما واحترافهما المذهلين".

وقال ديفيدسون، وهو ناشط اسكتلندي يدافع عن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة توريت، والذي ألهم فيلم "أقسم"، الذي رشح لجائزة "بافتا" في بيان اليوم الاثنين إنه "يأسف بشدة إذا اعتبر أي شخص أن التشنجات اللاإرادية التي أعاني منها مقصودة أو تحمل أي معنى".