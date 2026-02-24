موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن خطط ضرب المنشآت النووية الإيرانية

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري ليوبينسكي، عن الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لاستئناف البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الإيرانية.. وقال: إن "روسيا على استعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة لاستئناف البحث عن حلول دبلوماسية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني".

وأضاف ليوبينسكي، في جنيف اليوم الاثنين، أن روسيا تدعو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها إلى التخلي عن خططها لضرب المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية وأوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وفي وقت سابق، صرَّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، معرباً عن أمله في أن توافق إيران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمَّن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.



