كندا تعد حزمة مساعدات لكوبا التي تواجه نقصا في الوقود بسبب الحصار الأمريكي

أعلنت كندا اليوم الاثنين، أنها تعمل على إعداد حزمة مساعدات لكوبا التي تعاني من انقطاع الكهرباء وتفاقم النقص الحاد في الوقود بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إمدادات النفط لكوبا.

ورفضت وزيرة الخارجية أنيتا أناند تقديم تفاصيل إضافية.

وقالت أناند: "نعد خطة للمساعدة، لسنا مستعدين في هذه المرحلة لتقديم أي تفاصيل عن الإعلان".

وتواجه كوبا أزمة طاقة حادة تفاقمت في الأسابيع الأخيرة بعد توقف شحنات النفط من فنزويلا، المورد الرئيسي للنفط إليها، عندما هاجمت الولايات المتحدة فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو في مطلع يناير الماضي. كما علقت المكسيك، وهي مورد رئيسي آخر شحنات النفط بسبب الضغوط الأمريكية.