محافظ المنوفية يوجّه بنقل «أم بسملة» وبناتها إلى سكن آمن وصرف دعم عاجل

أمر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتوفير سكن مناسب لـ«أم بسملة» وبناتها، وصرف دعم مالي عاجل للأسرة، عقب تداول استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوجودها في الشارع أمام عيادات أبو بكر بمدينة شبين الكوم دون مأوى.

وكلف المحافظ، في بيان اليوم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس حي غرب شبين الكوم بسرعة التدخل؛ حيث جرى توفير مسكن ملائم للأسرة، وإيفاد فريق التدخل السريع لتقديم الدعم النفسي اللازم، فيما تولت فرق الهلال الأحمر المصري بالمنوفية نقل السيدة بسيارة الهلال الأحمر إلى مقر إقامتها الجديد، مع توفير سلال غذائية وبطاطين لضمان بيئة آمنة وكريمة لها ولبناتها.

وأكد محافظ المنوفية استمرار التواصل الفعّال مع المواطنين، والاستجابة الفورية للحالات الإنسانية التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة المعيشية.