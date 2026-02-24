 نادر شوقي يكشف حقيقة تورط شوبير في قضية أحمد رفعت - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026
نادر شوقي يكشف حقيقة تورط شوبير في قضية أحمد رفعت

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 12:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 12:23 ص

نفى وكيل أعمال اللاعبين نادر شوقي، وجود أي صلة لأحمد شوبير في قضية الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت السابق.

وقال نادر شوقي في تصريحات عبر قناة النهار: "أنا صريح.. أحمد شوبير لم يكن في الصورة ليتم تبرئته من قضية أحمد رفعت ولا هو متهم في أي شيء".

وأضاف: "لماذا أبرئ أحمد شوبير وهو ليس في الصورة من الأساس؟".

وواصل وكيل أحمد رفعت: "لا أحد فوق القانون ولابد أن يحترم كل مسؤول مكانه".

وأنهى نادر شوقي تصريحاته: "كل الناس حصلت على حقوقها من صفقة أحمد رفعت، وأنا تقدمت بشكوى في اتحاد الكرة بسبب بطئ إجراءات دفع مستحقات أحمد رفعت".


