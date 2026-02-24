نادر شوقي يكشف حقيقة تورط شوبير في قضية أحمد رفعت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى وكيل أعمال اللاعبين نادر شوقي، وجود أي صلة لأحمد شوبير في قضية الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت السابق.

وقال نادر شوقي في تصريحات عبر قناة النهار: "أنا صريح.. أحمد شوبير لم يكن في الصورة ليتم تبرئته من قضية أحمد رفعت ولا هو متهم في أي شيء".

وأضاف: "لماذا أبرئ أحمد شوبير وهو ليس في الصورة من الأساس؟".

وواصل وكيل أحمد رفعت: "لا أحد فوق القانون ولابد أن يحترم كل مسؤول مكانه".

وأنهى نادر شوقي تصريحاته: "كل الناس حصلت على حقوقها من صفقة أحمد رفعت، وأنا تقدمت بشكوى في اتحاد الكرة بسبب بطئ إجراءات دفع مستحقات أحمد رفعت".