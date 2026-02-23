مجلس الصحوة بالسودان: الدعم السريع قصفت مشفى ومنازل بشمال دارفور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- المجلس قال إن القصف استهدف مقر إقامة زعيمه موسى هلال بمنطقة مستريحة لكنه لم يصب بأذى

أعلن "مجلس الصحوة الثوري" في السودان، مساء الأحد، عن تعرض مستشفى ومنازل مواطنين بمنطقة "مُستريحة" بولاية شمال دارفور غربي البلاد، إلى قصف بطائرات مسيرة تابعة لـ"قوات الدعم السريع".

جاء ذلك في بيان للمجلس الذي يتشكل من مجموعات مسلحة بقيادة موسى هلال، الزعيم القبلي الذي أعلن دعمه للجيش السوداني في مواجهته مع "قوات الدعم السريع".

وهلال، هو زعيم قبيلة المحاميد أحد فروع قبيلة الرّزيقات التي ينتمي إليها أبرز قيادات وجنود "قوات الدعم السريع" بمن فيهم قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وبرز هلال خلال حرب دارفور عام 2003، ويعتبر من مؤسسي "مليشيا الجنجويد"، وهي عناصر مسلحة دعمت الحكومة في حربها ضد المتمردين في دارفور.

واتهمت منظمات حقوقية دولية هلال بارتكاب جرائم حرب وأصدر مجلس الأمن عقوبات ضده شملت فرض قيود على السفر وتجميد حساباته، على خلفية مشاركته في حرب دارفور.

وأفاد بيان المجلس بأن "قوات الدعم السريع" استهدفت منطقة "مستريحة" مساء الأحد بقصف مكثف عبر طائرات مسيرة.

وأوضح أن "الدعم السريع" استهدفت مستشفى المنطقة 3 مرات، ومقر ضيافة رئيس المجلس هلال ومنازل المواطنين مرتين، وكذلك مجلس عزاء أحد المواطنين بالمنطقة.

ولفت إلى أن الحالة الصحية لهلال بخير ولم تُسجل إصابات في القصف الذي استهدف مقر ضيافته.

ووصف البيان ما جرى بأنه "سلوك بربري وهمجي وهجوم غاشم".

ولم يصدر على الفور تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات.