إجلاء رئيس وزراء أستراليا من مقر إقامته بسبب تهديد أمني

أجلت السلطات الأسترالية، الثلاثاء، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز من مقر إقامته الرسمي في العاصمة كانبيرا، وذلك على خلفية تلقيها بلاغات بوجود "تهديد أمني"، وفق إعلام محلي.

وأفاد موقع "إس بي إس نيوز" الأسترالي بأن الشرطة بدأت نحو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (ت.غ+11)، عملية تفتيش واسعة النطاق في مقر الإقامة الرسمي لألبانيز.

وأوضح الموقع الإخباري أنه تم إجلاء ألبانيز إلى موقع آخر بسبب "التهديد الأمني"، مبينا أنه لم يتم رصد أي حالة تشكل خطرا على السلامة العامة.

وذكر الموقع أن ألبانيز عاد إلى مقر إقامته بعد عدم العثور على أي تهديدات أثناء تفتيش المسكن.

ووفقًا لشبكة "أي بي سي"، فإن السيناتورة الأسترالية ليديا ثورب من السكان الأصليين، وفاطمة بايمان، أول سيناتورة أسترالية محجبة، إلى جانب العديد من السياسيين الآخرين، يتلقون رسائل تهديد منذ فترة طويلة.