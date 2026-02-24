روسيا تحذر من تزويد أوكرانيا بقنابل نووية وتتوعد بالرد

حذرت روسيا من تزويد أوكرانيا بقنابل نووية من قبل دول أوروبية، متوعدة باستخدام سلاحها النووي في حال حصل ذلك.

وفي تصريحات صحفية أدلاها، الثلاثاء، بالعاصمة موسكو، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى وجود خطط بريطانية وفرنسية لتزويد أوكرانيا بقنابل نووية.

وحذر من أن حدوث ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وتوعد بأنه في حال زودت دول أوروبية أوكرانيا بهذا النوع من القنابل، فإن روسيا ستستخدم سلاحها النووي التكتيكي ضد الأهداف التي تشكل تهديدا لها في الأراضي الأوكرانية".

ومضى قائلا: "عند الضرورة، يمكن أيضا استخدام السلاح النووي ضد الدول الموردة التي تشارك في حرب نووية مع روسيا، ونحن نمتلك الحق في الرد بهذه الطريقة".

وفي وقت سابق، ادعى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) بأن بريطانيا وفرنسا تخططان لتزويد أوكرانيا بقنبلة نووية، وأنهما تعملان في هذا الاتجاه.

بدوره، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، من خطورة خطوة كهذه، مشددا على أنهم سيأخذون هذه المسألة في الحسبان ضمن المفاوضات الجارية بشأن الحرب مع أوكرانيا.

والثلاثاء الفائت، عقدت في جنيف الجولة الثالثة من المحادثات الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستمرت أكثر من 4 ساعات، وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس، فيما مثل أوكرانيا وزير الدفاع رستم عمروف، وشارك عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس دونالد ترامب.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية بوساطة أمريكية في أبوظبي في 23 و24 يناير الماضي، و4 و5 فبراير الجاري، بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.