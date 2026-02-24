أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد أنه إذا عُرض عليه تولي منصب تنفيذي في الدولة فلن يقبل، موضحًا: «يعني إنتِ لو جيتي تقولي لي أنا دلوقتي مثلًا أتقلد منصب تنفيذي في الدولة، أقولك أنا ما أقدرش، مش بتاعتي، أنا راجل صحفي، لكن أنا مش سياسي، عندي آراء سياسية».

وأضاف الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر شاشة القاهرة والناس: «أنا لم أنضم لحزب سياسي ولا لحركة سياسية، ولا خدت التدرج السياسي الطبيعي، ربنا ما خلقنيش عشان كده، أنا ما أنفعش».

وكشف الجلاد كواليس ترشيحه لمنصب وزير الإعلام، قائلًا: «في إحدى المرات، في تشكيل وزاري ما، جالي تليفون من رئيس الوزراء المكلف في ذاك الوقت الدكتور كمال الجنزوري بعد ثورة يناير، قال لي أنا أخدت الموافقة إننا نتقابل بكرة، إنك مرشح وزير إعلام، فممكن نتقابل الساعة 10، وكان يوم جمعة، قلت له أعفيني.. أنا ما بعرفش أكون موظف حكومي».

وأوضح موقفه من الروتين والبيروقراطية بقوله: «أنا مش بتاع روتين وبيروقراطية، أنا بتنفس حرية، بحب أشم الأكسجين، ما بحبش حاجة تقيدني، وما بلبسش جرافات كتير إلا في الحاجات الفورمال قوي، ثم إني ما بصحاش بدري أساسًا»، قالها ضاحكًا.

واختتم: «أنا ما أنفعش وزير، وده مش عيب، أنا عايز أبقى صحفي، عايز أعيش وأموت صحفي، كنت بحلم طول عمري إني أبقى صحفي».