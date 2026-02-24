 أنس بوخش يروج لحلقته مع محمد فراج وبسنت شوقي في AB Talks الليلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 5:56 م القاهرة
أنس بوخش يروج لحلقته مع محمد فراج وبسنت شوقي في AB Talks الليلة

منة عصام
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 5:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 5:30 م

حرص الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، على الترويج للحلقة الجديدة من برنامجه "AB Talks"، والتي يستضيف فيها الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، والتي من المقرر إذاعتها الليلة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وقال بوخش، عن الحلقة: "التفاهم والأمان يأتيان قبل الحب والاحترام"، مضيفا: "بعد ما يقارب من ٤ سنوات على لقائهما الأول معًا، يعود الثنائي بسنت شوقي ومحمد فراج في حوار صريح يتحدثان فيه عن تطور علاقتهما والعبء النفسي لضغوط العمل، ودور الاستشارة النفسية للأزواج وما يتطلبه بناء علاقة ناضجة في فصلهما الجديد".

 

