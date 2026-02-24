الزمالك يتفوق على زد في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الدوري

تفوق نادي الزمالك على حساب نظيره نادي زد بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الزمالك في الشوط الأول البرازيلي خوان بيزيرا، في الدقيقة 22 بعد هجمة سريعة وصلت للجناح البرازيلي سددها بإتقان في مرمى على لطفي.

وفي حال حافظ الزمالك على فوزه في مباراة اليوم، يرفع الفريق رصيده للنقطة 37 ويتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطة عن سيراميكا المتفوق بدوره على الإسماعيلي في المباراة التي تقام في نفس التوقيت.

فيما يتجمد رصيد زد عند 25 نقطة في المركز السابع، آخر المراكز المؤهلة لمرحلة المنافسة على اللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.