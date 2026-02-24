 الزمالك يتفوق على زد في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الدوري - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 10:32 م القاهرة
الزمالك يتفوق على زد في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الدوري

تصوير - مجدي إبراهيم
محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 10:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 10:22 م

تفوق نادي الزمالك على حساب نظيره نادي زد بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الزمالك في الشوط الأول البرازيلي خوان بيزيرا، في الدقيقة 22 بعد هجمة سريعة وصلت للجناح البرازيلي سددها بإتقان في مرمى على لطفي.

وفي حال حافظ الزمالك على فوزه في مباراة اليوم، يرفع الفريق رصيده للنقطة 37 ويتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطة عن سيراميكا المتفوق بدوره على الإسماعيلي في المباراة التي تقام في نفس التوقيت.

فيما يتجمد رصيد زد عند 25 نقطة  في المركز السابع، آخر المراكز المؤهلة لمرحلة المنافسة على اللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.


