الإمارات: نمتلك مخزونا استراتيجيا كافيا من الذخائر يضمن استدامة التصدي للتهديدات الجوية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها تمتلك مخزونا استراتيجيا كافيا من الذخائر "يضمن استدامة عمليات التعرض والتصدي للتهديدات الجوية بمختلف أنواعها لفترات طويلة، ويحافظ على الجاهزية القتالية لحماية أمن الدولة وسيادتها".

وقال العميد الركن عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اليوم، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة: "تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى تؤمن تغطية شاملة للمجال الجوي".

وأكد الحميدي، أن دولة الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها، وتمتلك من القدرات والمنظومات الدفاعية والتسليحية ومن ضمنها الصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن استقاء المعلومات يجب أن يتم حصراً من خلال المصادر الرسمية والقنوات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد المتحدث بأنه تم رصد 812 مسيرة إيرانية واعتراض 755 مسيرة، فيما وقعت 57 منها داخل أراض الدولة، إضافة إلى رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية، كما أسفرت عن 3 حالات وفاة و68 حالة إصابة بسيطة، وحدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة.

وأشار العميد الحميدي، إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الهجوم الإيراني مع 186 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر وسقط صاروخ باليستي في أراضي الدولة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تجدد تأكيدها أنها على أهبة الاستعداد الكامل للتصدي لكل التهديدات، أياً كان مصدرها أو طبيعتها، وأنها لن تتهاون أو تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لحماية أمن الوطن واستقراره.

وشدد على ضرورة الامتثال للتعليمات الرسمية واجب وطني لا يقبل التراخي، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني الشاملة، التي تقوم على التكامل بين الجهد العسكري والأمني والمجتمعي. قائلا إن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط والوعي

وأضاف المتحدث: "أثبتت قواتنا المسلحة، بكفاءتها العالية وخبرتها العملياتية المتراكمة وجاهزيتها المتقدمة، قدرتها على التعامل الحازم والفوري مع أي اعتداء أو محاولة للمساس بسيادة الدولة"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة باشرت باتخاذ إجراءات عملياتية فاعلة ومدروسة، شملت تعزيز الانتشار الدفاعي، ورفع درجات الاستعداد القتالي، وتعزيز منظومات الرصد والانذار المبكر، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية لحماية الوطن وصون سيادته.

وأكد الحميدي، أن القوات المسلحة ترصد على مدار الساعة التطورات الميدانية التي قد تمس أمن الدولة أو أجوائها أو مياهها الإقليمية أو أراضيها، موضحا أنه نتيجة لعمليات الاعتراض بكفاءة عالية واحترافية كاملة، ووفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإجراءات السلامة العملياتية، نجحت منظومات الدفاع الجوي في التعامل مع الأهداف المعادية في الوقت المناسب، مما أسهم في تقليل حجم الأضرار ومنع وقوع خسائر أكبر.

وأوضح المتحدث، أنه من المعروف عسكرياً أنه عند تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ والطائرات المسيرة المعادية ينتج عن ذلك تناثر الشظايا، ولذلك فإن جميع الإصابات الأضرار البسيطة لم تكن نتيجة إصابات مباشرة لأهداف داخل أراضي الدولة.

كما أشار إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، وتصدي المقاتلات الإماراتية للطائرات المسيرة والجوالة.