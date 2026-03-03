إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار في منطقتي الجولان والجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.

وقالت القناة «12» العبرية، إن صفارات الإنذار دوت في الجولان والجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

من جهته، أفاد مراسل قناة «الجزيرة» بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق، أصدر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، بيانًا اليوم الثلاثاء، أعلن فيه «انتهاء مرحلة الصبر والعودة إلى خيار المقاومة».

وقال في البيان، الذي نشرت نصه وسائل إعلام لبنانية: «طالما قلنا للصبر حدود، وأرسلنا الرسائل أننا لم نعد نتحمل قتل مواطنينا وشبابنا وتدمير بيوت أهلنا واتهمونا بالضعف»، معتبرًا أن الحكومة «لم تقدّر هذا الصبر ولم تحترمه واستمرت بتقديم التنازلات للعدو مجاناً وأمعنت في سياسة الخنق».

واعتبر أنّ «السلطة اللبنانية لم تحقق أي إنجاز يتعلق بتحرير الأرض والأسرى، ووقف الاستباحة، ولا بإعادة الإعمار»، بحسب تعبيره.

وأضاف في موقف تصعيدي واضح: «أرادها العدو حرباً مفتوحة لم يوقفها منذ قرار اتفاق وقف إطلاق النار، فلتكن حربًا مفتوحة، والله المستعان والنصر للوطن والشعب والمقاومة».