زيلينسكي قلق بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا في ظل حرب إيران: قد يحتاجها الأمريكيون في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يخشى أن يؤدي اندلاع الصراع في الشرق الأوسط إلى تأخير تسليم الأسلحة التي تحتاجها بلاده في حربها ضد روسيا.

وذكر زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنه "قد يصبح من الصعب تأمين الحصول على الصواريخ والأسلحة اللازمة للدفاع عن مجالنا الجوي".

وأضاف زيلينسكي: "قد يحتاجها الأمريكيون وحلفاؤهم في الشرق الأوسط لأغراض الدفاع، مثل صواريخ باتريوت المضادة".

وأشار زيلينسكي، إلى تجارب سابقة خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في يونيو من العام الماضي، حين تباطأت وتيرة تسليم الصواريخ.

وقال زيلينسكي: "هذا لم يحدث اليوم بعد، لكنني أخشى أن يحدث مجددا".

ومن ناحية أخرى، أعرب زيلينسكي عن أمله في ألا يؤدي ذلك إلى "حرب طويلة" في الشرق الأوسط.

وأضاف زيلينسكي: "أعتقد أن استهداف أهداف عسكرية إيرانية قرار جيد. ينتج الإيرانيون الكثير من الأسلحة لروسيا، خصوصا الطائرات المسيرة والصواريخ"، مضيفا أنهم ربما لم يعودوا قادرين على فعل ذلك.