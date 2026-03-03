روسيا: الحرب على إيران ستدفع جيرانها للسعي لامتلاك أسلحة نووية

حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، من أن تؤدي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران إلى دفع إيران وجيرانها ‌العرب إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن النتيجة المنطقية ستكون ظهور "قوى داخل إيران... تدفع باتجاه ما يسعى الأمريكيون إلى عدم حدوثه، وهو امتلاك قنبلة نووية، وذلك لأن أمريكا لا تهاجم من يمتلكون قنابل نووية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدول ‌العربية ⁠قد تنضم أيضا إلى سباق صنع أسلحة نووية، مضيفًا أن الخطر يتزايد الآن من أن "تبدأ مشكلة الانتشار النووي في الخروج عن السيطرة".

وأشار إلى أن "الهدف النبيل المعلن... المتمثل في شن ⁠حرب لمنع انتشار الأسلحة النووية، ربما يفضي إلى اتجاهات مغايرة تماما".

وأعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن بوتين، الذي تحدث مع قادة ⁠دول الخليج العربية أمس، سينقل إلى إيران مخاوفهم إزاء الغارات التي تشنها طهران على دولهم منذ ⁠اندلاع الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "سيبذل بوتين قصارى جهده للمساهمة في تخفيف حدة التوتر، ولو قليلا".

وأجرى بوتين سلسلة من المكالمات الهاتفية، أمس الاثنين، مع قادة أربع دول عربية في الخليج، عارضا استخدام علاقات موسكو مع طهران، التي ⁠تربطها بها شراكة استراتيجية، لمحاولة تهدئة التوتر في المنطقة.