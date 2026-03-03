قيادي في البرلمان الألماني عن إيران: أي شيء أفضل من هذا النظام

برر رئيس كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني "بوندستاج"، ألكسندر هوفمان، الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وذلك في مواجهة الانتقادات المتعلقة بشرعيتها.

وقال هوفمان، اليوم الثلاثاء، في برلين، إن القانون الدولي له أهمية عليا، "لكنه يجب ألا يتحول إلى بند حماية لأنظمة إرهابية"، مضيفا أن "اتهامات انتهاك القانون الدولي تستخدم في المقام الأول لنشر العداء لأمريكا والتحريض ضد إسرائيل".

وأكد هوفمان، أن مقتل شخصيات قيادية في النظام الإيراني يمثل "خبرا سارا" لأمن ألمانيا وأوروبا ولحق إسرائيل في الو جود، وأضاف في إشارة إلى التطورات المقبلة: "أي شيء سيكون أفضل من هذا النظام".

وذكر هوفمان، أن "هذا النظام يعد منذ عقود أكبر داعم للإرهاب الدولي، ويرتكب مجازر بحق شعبه، مشيرا إلى أن الضربات العسكرية تمثل الرد الحازم على تحول سعي الملالي المستمر لامتلاك قنبلة نووية إلى تهديد كبير".

وعلى خلفية زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس للرئيس دونالد ترامب في واشنطن، أكد هوفمان ضرورة "إظهار التضامن مع الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه"، ذلك إلى جانب تمثيل المصالح الألمانية والأوروبية أمام ترامب والتعبير عنها في الوقت نفسه.