انتقادات لوزير الدفاع الإيطالي بسبب رحلته مع أسرته إلى دبي

يتعرض وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو لانتقادات لقيامه برحلة إلى دبي بالتزامن مع بدء الهجمات الإسرائيلية-الأمريكية على إيران.

وصل كروسيتو، الذي ينتمى لحزب أخوة إيطاليا الحاكم، إلى دبي الجمعة الماضية مع أسرته ، وبدأت الهجمات صباح السبت الماضي.

ومنذ ذلك الحين عاد كروسيتو إلى روما على متن طائرة عسكرية- ووفقا لما قاله على نفقته الخاصة. وقامت لجنة برلمانية باستجوابه اليوم الثلاثاء.

وعلى عكس الكثير من السائحين الذين مازالوا عالقين في المنطقة، عادت أسرته بالفعل إلى روما. ووفقا لتقارير إعلامية إيطالية، فإنهم عادوا على متن إحدى الطائرات المستأجرة خصيصا لهذا الغرض.

واتهمت المعارضة كروسيتو بتقديم معلومات متناقضة بشأن سبب رحلته.

ودافع كروسيتو عن نفسه قائلا إنه " طالما قدم نفس الرواية"، وقال إنه جمع بين " التزام مؤسسي "- وهو اجتماع مع وزير الدفاع الإماراتي و عطلة عائلية.

ودافعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي تنتمى لنفس الحزب، عن وزير الدفاع أمس الاثنين، قائلة " أستطيع أن أقول أن الوزير كروسيتو لم يتوقف أبدا عن أداء وظيفته".



