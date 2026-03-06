سباليتي يؤكد فتح جولة جديدة من المفاوضات مع يوفنتوس لتجديد عقده

أكد مدرب يوفنتوس، لوتشيانو سباليتي، أن المفاوضات مع إدارة النادي بشأن تمديد عقده ستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف تركز حاليًا على المرحلة الحاسمة من الموسم قبل حسم مستقبله بشكل نهائي.

وتحدث المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام بيزا في الدوري الإيطالي، حيث تطرق إلى مسألة عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال سباليتي: "الأرقام تقول إننا لسنا في المكان الذي نطمح إليه، ويجب أن نتذكر ذلك جيدًا. لكننا نرى أيضًا مدى قرب الجماهير من الفريق ودعمها المستمر لنا، وهذا يمنحنا دافعًا كبيرًا للمضي قدمًا."

وأوضح المدرب أن التركيز الكامل حاليًا منصب على ما تبقى من الموسم، مضيفًا: "علينا خوض هذه المرحلة الأخيرة بأفضل شكل ممكن. الجميع في النادي يركز على هذا الهدف. سنتحدث عن المستقبل خلال هذا الأسبوع، لكن دون ضغوط أو توتر."

وأشار سباليتي إلى أن مسألة عقده ليست أولوية بالنسبة له في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأهم هو أداء الفريق داخل الملعب، حيث قال: "الأمر الأهم هو ما يقدمه الفريق ورغبته في المباريات المقبلة. النتائج مهمة بالطبع، لكن التخطيط للمستقبل مهم أيضًا. تحدثنا بالفعل عن العقد مع الإدارة لأننا قريبون من الاتفاق."

وأضاف مازحًا أنه سيسكن قريبًا في نفس المبنى الذي يقيم فيه المدير الرياضي للنادي داميان كومولي، قائلاً: "سأنتقل للعيش في نفس المبنى الذي يسكن فيه كومولي، لذلك سنلتقي عندما ننزل إلى الطابق السفلي."

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز السادس في جدول الدوري الإيطالي، بفارق أربع نقاط فقط خلف روما صاحب المركز الرابع.

وكان سباليتي قد تولى تدريب الفريق في نهاية أكتوبر الماضي خلفًا للمدرب إيجور تودور، وحقق مع الفريق 14 انتصارًا خلال 27 مباراة قاد فيها الفريق حتى الآن.