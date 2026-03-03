باكستان تعلن مقتل 67 أفغانيا في هجمات مضادة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت باكستان، الثلاثاء، مقتل 67 أفغانيا في إطار الرد على هجمات شنتها أفغانستان على إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

جاء ذلك في تدوينة لوزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال تارار: "شنّت حركة طالبان الأفغانية هجمات على 16 موقعا في مناطق شمال بلوشستان، فيما فتحت قواتنا النار على 25 موقعا".

وأضاف: "وقد صُدّت جميع الهجمات بنجاح، وقُتل 27 مقاتلًا من طالبان الأفغانية، وأُصيب عددٌ أكبر بجروح".

وأضاف أن 40 أفغانيا قُتلوا أيضاً في 12 عملية منفصلة بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني.

ومنذ 22 فبراير المنصرم تدور اشتباكات حدودية بين باكستان وأفغانستان، خلفت مئات القتلى والجرحى.

وتطالب باكستان منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم بأفغانستان بالعام 2021، الإدارة الجديدة باتخاذ إجراءات ضد "حركة طالبان باكستان" التي تصنفها "منظمة إرهابية".

وتتهم إسلام آباد الحركة بتنفيذ هجمات داخل باكستان، وبالتمركز داخل الأراضي الأفغانية، وبأن حكومة كابل لا تتخذ الإجراءات اللازمة ضدها.

في المقابل، تنفي الإدارة الأفغانية وجود نشاط لـ"حركة طالبان باكستان" على أراضيها.

وتنشط "طالبان باكستان" في المناطق القبلية الواقعة في "الحزام البشتوني" الممتد بين البلدين على طول "خط دوراند"، الذي رُسم خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية ويعمل فعليا كحدود بين أفغانستان وباكستان.