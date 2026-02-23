تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الخميس المقبل، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث قرارات إسرائيل غير القانونية المعززة للاستيطان والضم في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المنظمة في بيان صادر عن أمانتها العامة، الأحد، أن الاجتماع يأتي بناء على طلب دولة فلسطين، لتنسيق المواقف وبحث سبل التحرك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتقويض "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.

وفي الاجتماع المرتقب، يناقش الوزراء سبل التصدي لقرار السلطات الإسرائيلية الأخير بشأن البدء في إجراءات تسوية أراضٍ بالضفة الغربية تحت مسمى "أملاك دولة"، في إطار مخططاتها لفرض سيادة مزعومة على الأراضي المحتلة.

والأسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، في خطوة لقيت إدانات عربية وعالمية.