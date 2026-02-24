قالت الفنانة درة، إنها تؤمن كثيرًا بالقضية الفلسطينية وتشعر بالانتماء إليها كما أنها درستها بحكم دراستها للعلوم السياسية.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز،أن رسالة الماجستير التي أعدتها في لبنان تناولت اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الأمور حفَّزتها على تقديم الفيلم الوثائقي "وين صرنا".

وأوضحت أن كون ذلك العمل كان وثائقيًّا أضفى بعض الصعوبات أمامها بحكم أن كل تجاربها السابقة كانت تتناول العمل الروائي وليس الوثائقي، ما يعني أنها كانت أمام لون مختلف بشكل كبير.

ولفتت إلى أنها درست هذا اللون جيدًا قبل تقديمه، كما أنها قدمته بطريقتها بإحساس حظي بإعجاب الجميع، مؤكدا أنها لم تكن تسعى للتأثر الشديد الذي حدث لأنها أرادت تقديم الأسرة الفلسطينية بشكل حقيقي وغير مبالغ فيه وكذلك بما يحفظ كرامتهم.

وأشارت إلى مواجهة صعوبة أخرى أنه لا يوجد ممثلون حيث كان الفيلم قائمًا على شخصيات حقيقية بلحظات حقيقية، موضحة أنها كانت المخرجة والإنتاجة وبالتالي لم تكن الإمكانيات المالية متاحة بشكل كبير للعمل.

وعبرت عن سعادتها بهذه التجربة، ورغبتها في تكرارها إذا أتيحت إليها الفرصة لذلك، لا سيما أنها تعلمت من خلال هذه التجربة بشكل كبير، لكنها فضّلت أن تكون التجربة المقبلة عملًا روائيًّا وليس وثائقيًّا.



والفيلم الوثائقي وين صرنا يعكس قسوة الحياة التي عاشتها عائلة فلسطينية بعد أن فقدوا كل ممتلكاتهم، ويسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة.