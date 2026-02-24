جمال العدل: صالح سليم قيمة كبيرة والخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي حاليا

أكد المنتج جمال العدل أن "الخناقات" في نادي الزمالك والصراعات تكون من الداخل والخارج أيضًا، وهو ما يؤثر على استمرارية الفريق، موضحًا أنه لا يحدث اتحاد داخل نادي الزمالك لمواجهة التحديات الخارجية، قائلًا: "صالح سليم قيمة كبيرة جدًا ومهمة، وكان عندنا ناس زيه بالظبط في الزمالك".

وشدد جمال العدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، على أن الكابتن محمود الخطيب، لو أصبح رئيسًا لنادي الزمالك، لن يكون لديه القدرة على إحداث أي تغيير، مضيفًا: "هو نفسه مش عارف يعمل حاجة في الأهلي، والناس كلها شايفة اللي في الأهلي".

وأوضح جمال العدل أن إدارة الأهلي الحالية ليست الأفضل، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين في الفريق تم شراؤهم بأموال كبيرة ولا يفيدون الفريق، وما زال يتم الدفع لهم دون مقابل يُذكر، مؤكدًا أن الأهلي ما زال يدفع رواتب لمدربين أجانب رحلوا عن الفريق، مضيفًا: "الأهلي بيشتري لاعبين بـ70 مليون يقعدوا 6 شهور ويمشوا، إيه اللي عامله الأهلي غير إنه بياخد الدوري والكأس؟"