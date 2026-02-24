صبري فواز يطرح أولى حلقات بودكاست إيه بقى؟ مع مسعود شومان: التراث الشعبي المصري في خطر

أعلن الفنان صبري فواز عن طرح أولى حلقات البودكاست الخاص به "إيه بقى؟" مع الدكتور مسعود شومان، الشاعر والباحث المصري، اليوم عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وأعلن فواز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن طرح حلقة جديدة من البرنامج كل يوم ثلاثاء.

وتحدث شومان، في الحلقة عن عدد من القضايا التي تمس المثقفين المصريين والشعر، وأبرز ما جاء في تصريحاته أن التراث الشعبي المصري في خطر حقيقي بسبب الإهمال وعدم توثيقه بشكل منهجي، رغم أنه أساس الهوية الثقافية.

كما أكد أن السيرة الهلالية والمواويل الشعبية فيها عمق إنساني وفلسفي أكبر مما يُقدَّم عنها بصورة سطحية.

وقال شومان، إن المثقف الحقيقي لا بد أن ينزل للناس ويتعامل مع الثقافة باعتبارها حياة يومية، وليس نشاطًا نخبويًا فقط، كما انتقد نظرة بعض المؤسسات الرسمية للثقافة باعتبارها ترفًا وليس ضرورة.

وأشار إلى أن الشعر العامي ليس أقل قيمة من الفصحى، لكنه أكثر التصاقًا بالناس.

وتحدث عن تجربته في جمع التراث من القرى، مؤكدًا أن الرواة الشعبيين كنز حي لازم يتوثق قبل ما يختفي، مشددا على أن الهوية المصرية تتآكل تدريجيًا مع سيطرة الثقافة الاستهلاكية الحديثة.