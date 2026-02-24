مجدي الجلاد: الصحافة والإعلام في حاجة دائمة إلى مساحة أوسع من الحرية

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إنّه يتمنى أن يمارس العمل الصحفي في أجواء من الحرية، مشيرا إلى أنه يحلم قبل وفاته بأن يعمل «ساعتين صحافة في حرية كما يراها في الخارج».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، شاشة "القاهرة والناس"، أن الصحافة والإعلام في حاجة دائمة إلى مساحة أوسع من الحرية، حتى يتمكن الصحفيون من أداء دورهم الحقيقي.

وأوضح أنه يحتاج إلى الحرية كي يستطيع تعليم الأجيال الجديدة أسس ممارسة المهنة بشكل صحيح.

وشدد الجلاد على أن المهنة لا يجب أن تحكمها قيود معقدة، بل يكفي الالتزام بضوابط ومواثيق العمل الصحفي والإعلامي، مؤكدا أن الضوابط والمعايير المهنية تظل الإطار الأهم الذي ينبغي احترامه.

وأشار إلى أن القيود الكثيرة تمثل عائقا أمام الإبداع والعمل المهني، قائلا "هذه القيود «بتخنقني ومش بتخليني أعرف أشتغل»، موضحًا أن الحرية لا تنفصل عن المسئولية.

وأفاد بأن المطلوب هو «الحرية المسؤولة» التي توازن بين حق التعبير ومتطلبات المجتمع، ودعا إلى وجود حرية واضحة المعالم، مع الحفاظ على خطوط حمراء تتعلق بثوابت مهمة، مثل الأمن القومي، والطائفية، والتحريض، واحترام الحياة الخاصة والشخصية.