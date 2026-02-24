سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حل الفنان ماجد المصري، ضيفًا على برنامج رامز ليفل الوحش الذي يُقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة «mbc مصر».

وقال رامز في مقدمته عن ماجد المصري: «معانا نجم من نجوم الدراما المصرية، الستات شايفاه راجل مش عادي.. والبنات شايفاه شوجر دادي.. مقاييسه الجسدية مهولة.. حاجة مش معقولة».

وأضاف: «الطول زي دولاب البلاكار.. صوابعه صوابع ممبار.. عليه نفشة منخار.. بيطلع منها نار.. تقولش تنين متوحش جبار.. على طول عامل تعلب مكار.. أنا النهاردا جبته وأبقى غلطان لو حليته وسيبته».

وأشار إلى أن المصري يعيش دور الدنجوان، وتابع: «من كتر غروره يا جدعان هيطير ويقول أنا سوبر مان.. بس الكلام ده مش عندي.. لحن مكتوب باسمنا الجمدان».

واستكمل: «معانا النجم الضخم.. الفنان الفخم.. اللي هنخضه بشكل حصري.. ماجد المصري».