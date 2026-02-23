سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض منزل النائبة عن الجبهة التركمانية العراقية ومقرّرة مجلس النواب العراقي، كولسل محمد، في مدينة كركوك شمالي البلاد، لإطلاق نار فجر الاثنين.

وذكر مراسل الأناضول أن إطلاق النار على منزل النائبة لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.

فيما أدان بيان صادر عن رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا، إطلاق النار على منزل النائبة.

وطالب آغا السلطات في محافظة كركوك بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة، وتحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

في السياق، ذكرت مديرية شرطة كركوك، في بيان، أن قوات الأمن قبضت عل مطلق النار على منزل النائبة التركمانية.

وأوضح البيان أن الشرطة حددت مكان مطلق النار بعد مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، مشيرا أنه يبلغ من العمر 20 عاما.

وأكد أن الموقوف سيحال إلى القضاء في وقت لاحق.