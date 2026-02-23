 العراق.. منزل نائبة تركمانية يتعرض لإطلاق نار والشرطة توقف المنفذ - بوابة الشروق
الإثنين 23 فبراير 2026 10:36 ص القاهرة
العراق.. منزل نائبة تركمانية يتعرض لإطلاق نار والشرطة توقف المنفذ

الأناضول
نشر في: الإثنين 23 فبراير 2026 - 9:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 فبراير 2026 - 9:40 ص

تعرض منزل النائبة عن الجبهة التركمانية العراقية ومقرّرة مجلس النواب العراقي، كولسل محمد، في مدينة كركوك شمالي البلاد، لإطلاق نار فجر الاثنين.

وذكر مراسل الأناضول أن إطلاق النار على منزل النائبة لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.

فيما أدان بيان صادر عن رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا، إطلاق النار على منزل النائبة.

وطالب آغا السلطات في محافظة كركوك بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة، وتحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

في السياق، ذكرت مديرية شرطة كركوك، في بيان، أن قوات الأمن قبضت عل مطلق النار على منزل النائبة التركمانية.

وأوضح البيان أن الشرطة حددت مكان مطلق النار بعد مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، مشيرا أنه يبلغ من العمر 20 عاما.

وأكد أن الموقوف سيحال إلى القضاء في وقت لاحق.

