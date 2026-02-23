مستوطنون إسرائيليون يحرقون أجزاء من مسجد شمالي الضفة

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الاثنين، أجزاء من مسجد أبو بكر الصديق في بلدة تل شمالي الضفة الغربية المحتلة، وكتبوا عبارات مسيئة على جدرانه.

وقال شهود عيان للأناضول إن مستوطنين إسرائيليين تسللوا إلى بلدة تل غربي مدينة نابلس فجر الاثنين، وأضرموا النار في أجزاء من مسجد أبو بكر الصديق، ما أدى إلى إحراق مدخله وتضرر واجهاته جراء الدخان.

وذكر الشهود أن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية على جدار المسجد الخارجية، بينما لم يسجل وقوع إصابات.

وقال منير رمضان، أحد السكان القريبين من المسجد: "جئنا صباحًا فوجدنا آثار حريق داخل المسجد، وكانت النيران قد خمدت بفضل الله، لكنها أتت على أجزاء بداخله، كما لاحظنا كتابة شعارات وعبارات مسيئة على الجدار الخارجي، بينها اسم (تدفيع الثمن)".

و"تدفيع الثمن" جماعة يمينية تشكلت في يوليو 2008، بهدف السطو على الأراضي المحتلة والتنكيل بالفلسطينيين ومنعهم من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.

وأوضح رمضان في تصريح للأناضول، أن كاميرات المراقبة بالمسجد أظهرت تسلل شخصين ملثمين إلى المكان فجر الاثنين، وكانا يحملان مادة يُعتقد أنها بنزين، وأضرما النار في الموقع خلال دقائق معدودة قبل أن ينسحبا باتجاه إحدى المستوطنات القريبة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 468 اعتداء في الضفة الغربية خلال يناير الماضي، شملت "العنف الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات".

وتتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، بهدف فرض وقائع على الأرض.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.