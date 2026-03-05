 استشهاد عائلة من 4 أفراد في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 10:15 ص القاهرة
استشهاد عائلة من 4 أفراد في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 9:40 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 9:40 ص

استشهدت عائلة من أربعة أفراد اليوم الخميس جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في جنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام" ، "ارتكب العدو فجرا، مجزرة جديدة في حق عائلة بأكملها في بلدة زوطر الشرقية، حيث استشهد مواطن وزوجته وولداهما، بعدما استهدفهم الطيران الحربي المعادي بغارة على منزلهم عند المدخل الشمالي لبلدتهم زوطر الشرقية لجهة كفرتبنيت" .

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، منذ فجر يوم الإثنين الماضي وحتى مساء أمس الأربعاء، إلى 72 قتيلا و437 مصابا.

