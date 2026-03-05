غارة اسرائيلية تستهدف مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس شمال لبنان وأنباء عن اصابات

استهدفت غارة اسرائيلية في لبنان مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس، وسط أنباء عن سقوط اصابات.

واستهدف الهجوم شقة في مبنى في مخيم البداوي.



وشن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، غارتين متزامنتين استهدفتا سيارتين على أوتوستراد مطار بيروت.

وأظهرت لقطات مصورة متدولة آثار الغارتين واحتراق السيارتين، فيما هرعت الجهات المختصة إلى الموقع.

كما شن الجيش الإسرائيلي ليل اليوم الأربعاء، غارات عديدة استهدفت بلدات: الطيري، برعشيت، دبي، رشاف، حداثا، والنبطية جنوبي لبنان. وقصف بالمدفعية على مدينة الخيام الجنوبية، التي شهدت مواجهات مباشرة مع "حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه أنهى موجة غارات إضافية، و"فكّك البنية التحتية لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان"، زاعما أنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها، العديد من مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، والواقعة جنوب نهر الليطاني. وشملت هذه المواقع منشأة لإنتاج الطائرات المسيّرة".

وتأتي هذه المستجدات في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي محاولاته للتوغل في بلدات جنوب لبنان، فيما يواجه تصديا من "حزب الله" عبر استهداف مواقع حدودية وأهداف في عمق إسرائيل، فضلا عن ضرب الدبابات والمسيّرات.

وفي السياق ذاته، أدى العدوان الإسرائيلي إلى موجة نزوح كبيرة شملت بلدات الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وعددا من مناطق شرقي لبنان، مع تنامي المخاوف من اتساع رقعة المواجهة.