أعلنت السلطات اليوم الخميس إخلاء المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية في قطر.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إنه تم نقل سكان المباني المجاورة مؤقتا إلى أماكن آمنة كإجراء احترازي. وأضافت أنه تم توفير أماكن إقامة مناسبة لهم.



ولم تقدم السلطات في البداية مزيدا من التفاصيل حول أسباب الإخلاء.



ومنذ بدء الحرب يوم السبت، أطلقت القوات الإيرانية صواريخ وطائرات مسيرة على قطر بشكل متكرر.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات تستهدف فقط "المصالح الأمريكية في قطر"، لكن السلطات القطرية أفادت بأن الصواريخ أصابت أيضا مناطق مدنية وسكنية داخل البلاد.