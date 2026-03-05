وصول أول رحلة إجلاء ألمانية من الشرق الأوسط إلى فرانكفورت

هبطت في مطار فرانكفورت أول رحلة إجلاء نظمتها الحكومة الألمانية من منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترات بسبب حرب إيران، وذلك حسبما أكد مراسلو وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في الموقع.

وكانت طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" قد أقلعت خلال الليل من مسقط عاصمة سلطنة عمان في اتجاه فرانكفورت.

وعلى متن طائرة "لوفتهانزا" من طراز "إيرباص إيه 340-300" التي تحمل رقم الرحلة "LH345" يوجد أشخاص اختارتهم الحكومة الألمانية. وكان هؤلاء، مثل عشرات الآلاف من الآخرين، عالقين في منطقة الخليج نتيجة الهجوم الأمريكي على إيران، وتم نقلهم برا إلى مسقط.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن الأولوية في الاختيار كانت للفئات الأكثر ضعفا مثل الحوامل والمرضى أو الأطفال. ومن المقرر تنظيم رحلات إجلاء إضافية. وتضم الطائرة - وفق هيكلة مقاعد شركة "لوفتهانزا" - 279 مقعدا للركاب.