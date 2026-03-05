تُعد بطولة كأس العالم لكرة القدم المسرح الأكبر في عالم كرة القدم، حيث شهدت عبر تاريخها العديد من المباريات الخالدة التي صنعتها لحظات استثنائية لنجوم كبار مثل دييجو مارادونا وبيليه وليونيل ميسي.

وفي هذا الإطار، استعرض موقع الشروق قائمة تضم أبرز عشر مباريات في تاريخ البطولة.

10- الدنمارك 6 – أوروجواي 1 (1986 – دور المجموعات)

ظهر منتخب الدنمارك لأول مرة في كأس العالم بأسلوب هجومي جذاب جعله يُلقب بـ"برازيل اسكندنافيا". وفي مواجهة قوية أمام أوروجواي حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-1، بفضل ثلاثية من بريبين إلكيير وتألق زميله مايكل لاودروب.

9- هولندا 1 – الأرجنتين 1 (نهائي 1978 – فازت الأرجنتين 3-1 بعد وقت إضافي)

شهد نهائي مونديال 1978 جدلًا كبيرًا قبل انطلاقه بين هولندا والأرجنتين. تقدم أصحاب الأرض بهدف ماريو كيمبس، قبل أن يعادل ديك نانينجا النتيجة. وفي الوقت الإضافي سجل كيمبس هدفًا ثانيًا وأضاف دانييل بيرتوني الهدف الثالث ليحسم اللقب للأرجنتين.

8- الأرجنتين 3 – كرواتيا 0 (نصف نهائي 2022)

في نصف نهائي مونديال قطر، قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لفوز كبير على كرواتيا بثلاثية نظيفة، حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله جوليان ألفاريز بعد مراوغة رائعة للمدافع يوشكو جفارديول.

7- البرازيل 4 – إيطاليا 1 (نهائي 1970)

قدّم منتخب البرازيل واحدة من أجمل مبارياته التاريخية في نهائي 1970 أمام إيطاليا. افتتح بيليه التسجيل، قبل أن يتعادل روبرتو بونينسينيا. ثم حسمت البرازيل اللقاء عبر أهداف جيرسون وجيرزينيو وهدف تاريخي للمدافع كارلوس ألبرتو توريس بعد هجمة جماعية رائعة.

6- الأرجنتين 3 – ألمانيا الغربية 2 (نهائي 1986)

شهد نهائي مونديال 1986 مواجهة مثيرة بين الأرجنتين وألمانيا الغربية. تقدم الأرجنتينيون عبر خوسيه براون وخورخي فالدانو، لكن الألمان عادوا بهدفين عن طريق كارل هاينتس رومينيجه ورودي فولر. وفي اللحظات الحاسمة صنع مارادونا هدف الفوز الذي سجله خورخي بوروشتاغا.

5- إنجلترا 2 – الأرجنتين 2 (ثمن نهائي 1998 – فازت الأرجنتين بركلات الترجيح)

مباراة درامية في مونديال 1998 شهدت أهدافًا رائعة، أبرزها انطلاقة فردية مذهلة من مايكل أوين. إلا أن طرد ديفيد بيكهام أثّر على إنجلترا، لينتهي اللقاء بالتعادل قبل أن تحسمه الأرجنتين بركلات الترجيح.

4- إنجلترا 4 – ألمانيا الغربية 2 (نهائي 1966)

حقق منتخب إنجلترا لقبه العالمي الوحيد بعد فوزه على ألمانيا الغربية بنتيجة 4-2 بعد وقت إضافي. وسجل جيف هيرست ثلاثية تاريخية، بينها الهدف الشهير الذي أثار جدلًا حول عبور الكرة خط المرمى.

3- فرنسا 1 – البرازيل 1 (ربع نهائي 1986 – فازت فرنسا بركلات الترجيح)

شهدت المباراة صراعًا تكتيكيًا رائعًا بين نجوم كبار مثل ميشيل بلاتيني وزيكو وسقراط. سجل كاريكا للبرازيل قبل أن يعادل بلاتيني النتيجة، وفي النهاية تأهلت فرنسا بركلات الترجيح.

2- ألمانيا الغربية 3 – فرنسا 3 (نصف نهائي 1982 – فازت ألمانيا بركلات الترجيح)

تُعد من أكثر مباريات المونديال إثارة، وشهدت حادثة عنيفة من الحارس هارالد شوماخر ضد المدافع الفرنسي باتريك باتيستون. ورغم تقدم فرنسا 3-1 في الوقت الإضافي، عاد الألمان بهدفين ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لألمانيا.

1- إيطاليا 3 – البرازيل 2 (1982 – الدور الثاني)

تُعد هذه المباراة واحدة من أعظم مواجهات المونديال، حيث أقصى منتخب إيطاليا نظيره البرازيل رغم امتلاك الأخير كوكبة من النجوم مثل زيكو وسقراط وفالكاو. وسجل باولو روسي ثلاثية تاريخية قادت إيطاليا للفوز 3-2 والتأهل، في مباراة وصفها كثيرون بأنها اليوم الذي انتهى فيه حلم البرازيل الجميل.