أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف

أثار الإعلامي أحمد موسى تساؤلات حول إسناد مباريات نادي سيراميكا كيلوباترا تحكيميًا إلى الحكم محمد معروف، في ظل تصدر الفريق لجدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن يتولى حكم واحد إدارة مباراتين من أصل 3 مباريات للفريق.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن نادي سيراميكا كيلوباترا متصدر الدوري، ومن اللافت أن يكون من بين 3 مباريات للفريق حكم يُحكم مباراتين، متسائلًا: "هل لا يوجد سوى الكابتن محمد معروف لإدارة مباريات سيراميكا كيلوباترا؟".

وأضاف أن الحكم محمد معروف أدار مباراة سيراميكا وبيراميدز، وطرد لاعبًا من سيراميكا، مؤكدًا أن العدالة تقتضي إعطاء كل فريق حقه دون مجاملة، موضحًا أنه إذا كان الفريق يستحق الطرد فلا مانع، لكن التساؤل يتعلق بتكرار إسناد المباريات لنفس الحكم.

وطالب بضرورة بحث الأمر من جانب اتحاد كرة القدم، لمعرفة ما إذا كان هذا الإجراء طبيعيًا أم لا، مشددًا على أنه يطرح تساؤلات فقط دون توجيه اتهامات.

ووجه تساؤله إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مطالبًا بمراجعة هذا الملف تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعدالة بين جميع الأندية.

