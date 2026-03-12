 مفاجآت جليمت مستمرة.. ثلاثية تهز شباك سبورتنج في دوري الأبطال - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 1:35 ص القاهرة
مفاجآت جليمت مستمرة.. ثلاثية تهز شباك سبورتنج في دوري الأبطال

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 12:52 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 12:52 ص

واصل فريق بودو جليمت النرويجي كتابة مفاجآته في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «أسبميرا» ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة.

وافتتح سوندر فيت التسجيل لصالح الفريق النرويجي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف بلومبرغ الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينهي أصحاب الأرض النصف الأول من المباراة متقدمين بهدفين.

وفي الشوط الثاني، واصل بودو جليمت تفوقه، حيث سجل هاوجي الهدف الثالث في الدقيقة 71 ليؤكد تفوق فريقه ويضعه في موقف قوي قبل مباراة الإياب.

ويواصل الفريق النرويجي مفاجآته في النسخة الحالية من دوري الأبطال، بعدما سبق له إقصاء إنتر ميلان من ملحق البطولة عقب الفوز عليه بنتيجة 3-1 على ملعب «أسبميرا».


