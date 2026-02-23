الاتحاد الأوروبي يعلن إيقاف بريستياني بشكل مؤقت في مباراة ريال مدريد وبنفيكا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إيقاف جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت، بسبب اتهامات بالعنصرية ضد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وكان ريال مدريد حقق الفوز على بنفيكا يوم الثلاثاء الماضي، بهدف سجله فينيسيوس جونيور، ثم احتفل بالرقص، مما أغضب لاعبي وجماهير بنفيكا، ليتوجه فينيسيوس إلى حكم المباراة ويتهم بريستياني بالعنصرية ضده بعد مشادة كلامية بينهما.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن قرار الإيقاف مؤقت ولحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم تلفظه بعبارات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور، وبالتالي سيغيب بريستياني عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد يوم الأربعاء، في منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي: «عقب تعيين مفتش من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في مزاعم سلوك عنصري خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد يوم 17 فبراير 2026، وبناءً على طلب المفتش، قررت لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة ليويفا اليوم إيقاف جيانلوكا بريستياني مؤقتًا لمباراة واحدة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي كان يحق له المشاركة فيها».

وأضاف البيان: «وذلك لوجود مخالفة أولية للمادة 14 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمتعلقة بالسلوك العنصري، ويأتي هذا القرار دون الإخلال بأي حكم قد تصدره الهيئات التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاحقًا بعد انتهاء التحقيق الجاري وإحالته إلى الجهات المختصة.. وسيتم نشر مزيد من المعلومات حول هذه القضية في الوقت المناسب».

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الإياب من الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.