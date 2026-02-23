وزيرة الإسكان توجه بدفع العمل وتلافي الملاحظات بمشروع حدائق تلال الفسطاط

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، خلال اجتماع موسع عقدته بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركات المنفذة واستشاري المشروع.

وشددت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة واللمسات النهائية، موجهةً بدفع الأعمال مع الشركات المنفذة، وتكثيف العمالة، واستكمال الملاحظات بجميع المناطق لسرعة الانتهاء من المشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة بما يليق بمكانته التاريخية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية المقامة على مساحة 131 ألف متر مربع، والتي تطل على بحيرة عين الحياة؛ حيث تضم 12 مطعماً، و4 مولات تجارية، و4 جراجات للسيارات، ومنطقة احتفالات رسمية تشمل المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق الموقع، فضلاً عن مبانٍ خدمية وبحيرات ومساحات مزروعة.

كما تابعت الوزيرة سير العمل بالمنطقة الثقافية المقابلة للبوابة الرئيسية، والتي تضم محوراً رئيسياً على متحف الحضارة، وساحات لأنشطة ثقافية ومطاعم، وتشمل البوابة الرئيسية و4 مطاعم وكافتيريات بمسطح 216 متراً مربعاً، و3 نوافير، ومساحة إجمالية تصل إلى 26,864 متراً مربعاً، إضافة إلى متابعة منطقة "النهر".

وشملت المتابعة أعمال منطقة الأسواق الجاري تنفيذها على 3 مراحل بمساحة 60 ألف متر مربع، وتهدف لتنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة والحرف اليدوية والتراثية كأعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج؛ وتتكون المنطقة من 19 محلاً تجارياً، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.

وتناول الاجتماع سير العمل بمنطقة التلال والوادي التي تضم ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها "النهر"، وتتدرج في مصاطب توفر إطلالات على المشروع وقلعة صلاح الدين والأهرامات. وتضم "تلة القصبة" المنشأة على 13 ألف متر مربع فندقاً سياحياً، ومباني خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومدرجات مطلة على الشلال، وكوبري مشاة، وكافيتريا.

وأشار البيان إلى أنه جار العمل أيضا بـ "تلة الحفائر" لتصبح مزاراً أثرياً سياحياً وثقافياً متكاملاً.

وفي منطقة "المغامرة"، تابعت الوزيرة تنفيذ منطقة ألعاب، و3 مبانٍ خدمية، ومبنى ألعاب أطفال بمساحة 505 أمتار مربعة، ومبنى خدمي ودورات مياه بمساحة 167 متراً مربعاً لكل منهما، بالإضافة إلى أعمال مرافق وتنسيق الموقع بمساحة 97,238 متراً مربعاً.

يُذكر أن مشروع "حدائق تلال الفسطاط" يُنفذ على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية (مقلب مخلفات سابقاً)، ويُعد من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط، ويستهدف إحياء التراث المصري عبر العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، عبر أنشطة ثقافية وتجارية وخدمات فندقية ومسارح مكشوفة.