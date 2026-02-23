رحب سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، بالتنسيق مع الزمالك بشأن شراء التذاكر المخصصة لفريقه، خلال المباراة التي ستجري بينهما لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد نادي زد خلال بيانه أنه لا يرى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها خلال مباراة الزمالك، موضحًا أن الهدف الأساسي هو حضور الجماهير العنصر الأهم في اللعبة.

وشدد نادي زد خلال بيانه، على دعمه لوجود الجماهير في المدرجات إيمانًا منه بأنهم روح الرياضة النابض على حد وصفه.

وجاء بيان نادي زد كالتالي:

"انطلاقا من حرص إدارة نادي زد على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد الكابتن سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الكوتة المخصصة لنادي زد".

"وأضاف أن إدارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حضور الجماهير باعتبارهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية".

"وأوضح أنه في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا أكبر يليق بقيمة الحدث".

"ويؤكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أولوية قصوى، إيمانًا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابضة".