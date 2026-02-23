دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي يجتمعون مع مدير مجلس السلام بشأن مستقبل غزة

اجتمع كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل مع مدير مجلس السلام، وذلك بعد تبنيهم المتردد والمثير للجدل لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين وإعادة إعمار قطاع غزة المنكوب بالحرب.

واجتمع نيكولاي ملادينوف، وهو سياسي بلغاري سابق ودبلوماسي في الأمم المتحدة، اختاره ترامب لإدارة مجلس السلام، مع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاجا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا والعقوبات الجديدة على روسيا.

وقالت كالاس قبيل الاجتماع: "نريد أن نكون جزءا من عملية السلام في غزة وأن نساهم بما لدينا".

وأضافت أنه بعد ذلك، أطلع ملادينوف الدبلوماسيين على الوضع الإنساني في غزة وأنشطة واستراتيجية مجلس السلام، والتي تضمنت وجودا للاتحاد الأوروبي في جهود تحقيق الاستقرار والجهود الإنسانية.

وتابعت كالاس: "كان من الجيد أن نسمع من ملادينوف أنهم يحاولون حقًا الآن تحسين الوضع، وأنه يرى ذلك بنفس الطريقة، وأنهم في الواقع يحتاجون أيضا إلى مساهمتنا هناك".

كان ترامب قد عقد يوم الخميس الماضي أول اجتماع لمجلس السلام مع ممثلين من أكثر من 40 دولة ومراقبين من 12 دولة أخرى.

وركز الاجتماع الافتتاحي على إعادة الإعمار وتشكيل قوة استقرار دولية في غزة التي تمزقها الحرب، حيث يستمر اتفاق هش لوقف إطلاق النار.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار لمجلسه للسلام.

وأعلن ترامب أيضا أن تسع دول تعهدت مجتمعة بتقديم حزمة إغاثة بغزة بقيمة سبعة مليارات دولار.