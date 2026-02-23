طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة ياسين مرعي

كشف أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، طبيعة إصابة ياسين مرعي، مدافع الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة سموحة في الدوري مساء اليوم، الإثنين، على ملعب برج العرب.

وقال جاب الله إن ياسين مرعي مدافع الفريق شعر بآلام في الحوض والعضلة الضامة أثناء مباراة سموحة اليوم وتم استبداله في الشوط الأول.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سوف يجري أشعة عقب المباراة للوقوف على حجم الإصابة وبرنامجه العلاجي.

وتعرض ياسين مرعي للإصابة أثناء أحداث الشوط الأول في مباراة سموحة وخرج من المباراة ليحل محله هادي رياض مدافع الفريق.

تفوق النادي الأهلي على مستضيفه سموحة بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي حال حافظ الأهلي على انتصاره في مباراة اليوم، يرفع الفريق رصيده للنقطة 36 ويتقدم لجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا، ونقطتين أمام الزمالك وبيراميدز، في انتظار باقي مباريات الجولة التاسعة عشرة.

فيما يتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف فقط عن زد، صاحب المركز السابع، آخر المراكز المؤهلة لمجموعة الصراع على اللقب في المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.