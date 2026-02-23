الشرطة البريطانية: القبض على السفير السابق بيتر ماندلسون في إطار التحقيق بشأن علاقته مع إبستين

اعتقلت الشرطة البريطانية السفير السابق بيتر ماندلسون اليوم الاثنين، في إطار تحقيق بشأن سوء السلوك حول علاقته مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وقالت قوة شرطة العاصمة لندن إن "عناصر الشرطة اعتقلوا رجلا عمره 72 عاما للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك أثناء تولي منصب عام" في عنوان في شمال لندن.

ولم تحدد الشرطة اسم ماندلسون، في التزام بالأسلوب المعتاد للشرطة البريطانية، ولكن المشتبه به في هذه القضية كان قد تم تحديد هويته في وقت سابق على أنه ماندلسون.

وتجري الشرطة تحقيقا مع ماندلسون بسبب وثائق كشفت عن أنه قام بنقل معلومات حكومية حساسة إلى إبستين قبل نحو 15 عاما. ولا يواجه أي اتهامات بارتكاب سوء سلوك جنسي.

ويأتي اعتقاله بعد أربعة أيام من اعتقال الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور في قضية منفصلة للاشتباه في ارتكابه جريمة مماثلة تتعلق بصداقته مع إبستين. وتم إطلاق سراح أندرو بعد 11 ساعة من الاحتجاز بينما تستمر تحقيقات الشرطة.

وأقيل ماندلسون من منصبه الدبلوماسي في سبتمبر بعد نشر رسائل بريد إلكتروني تظهر أنه حافظ على صداقته مع إبستين بعد إدانة الممول عام 2008 بارتكاب جرائم جنسية ضد قاصر.

وعندما ظهر المزيد من التفاصيل في وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي، فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا.

وتشير ملفات إبستين إلى أن ماندلسون مرر معلومات حكومية حساسة - وربما تؤثر على السوق - إلى إبستين عام 2009، عندما كان ماندلسون عضوا في الحكومة آنذاك.

وقام الضباط بعد ذلك بتفتيش منزلي ماندلسون في لندن وغرب إنجلترا.

وكاد قرار تعيين ماندلسون أن يكلف رئيس الوزراء كير ستارمر منصبه مع تزايد التساؤلات حول حكمه على شخص أثار الجدل خلال مسيرة سياسية استمرت لعقود.

وعلى الرغم من اعترافه بارتكاب خطأ واعتذاره لضحايا إبستين، لايزال موقف ستارمر غير مستقر. وقد يعتمد مستقبله على الإفراج عن الملفات المرتبطة بتعيين ماندلسون.