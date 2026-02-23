نجل المخرج الأمريكي الراحل روب رينر يدفع ببراءته من تهمة قتل والديه

دفع نيك رينر نجل المخرج الأمريكي الراحل روب رينر، ببراءته من تهمتي قتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بمقتل والديه.

وقدمت محامية نيك راينر، نائبة المحامي العام كيمبرلي جرين، الدفع بالبراءة نيابة عنه بينما كان يقف خلف الحاجز الزجاجي في منطقة الاحتجاز داخل قاعة محكمة مكتظة في لوس أنجليس.

ويُحتجز راينر (32 عاما)، وهو الثالث من بين أبناء روب راينر الأربعة، دون كفالة منذ اعتقاله بعد ساعات من العثور على الممثل والمخرج وزوجته مقتولين بطعنات نافذة في 14 ديسمبر، وذلك في منزلهما الواقع في حي برينتوود الراقي في لوس أنجليس.