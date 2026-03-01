المئات يقتحمون مقر القنصلية الأمريكية في كراتشي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، الأحد، بأن المئات من المحتجين على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، اقتحموا مقر القنصلية الأمريكية في كراتشي، أكبر مدن باكستان.

وذكرت الشرطة الباكستانية في بيان أوردته الوكالة، أن نحو 500 شخص اقتحموا القنصلية الأمريكية، وحطموا النوافذ.

وقال محمد جواد، وهو مسئول في الشرطة، إن القوات الباكستانية استخدمت الهراوات وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وأضاف أن محتجاً واحداً على الأقل لقي حتفه، وأصيب آخرون خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل خامنئي، وذلك بعد ساعات قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتأكد من مقتل المرشد الإيراني، وتحدثه عن وجود "مرشحين جيدين" لخلافته.

وردا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.