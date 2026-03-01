توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بضربات لم يُرَ مثلها من قبل إذا واصلت إيران الرد على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة تروث سوشيال إن "إيران ذكرت للتو أنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى مما ضربوا به من قبل".

وأضاف ترامب : "من الأفضل لهم ألا يفعلوا ذلك، ومع ذلك، لأنه إذا فعلوا، فسوف نضربهم بقوة لم يُرَ مثلها من قبل".

وختم ترامب منشوره قائلا "شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن الاستعداد لشن الهجوم الأعنف في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال قسم العلاقات العامة بالحرس الثوري في بيان: "ستبدأ في أي لحظة من الآن عملية هجومية هي الأعنف في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل) والقواعد الأمريكية"

ونعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.

وقالت في بيان: "تتقدم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمقر المركزي لخاتم الأنبياء بأحر التعازي إلى الشعب الإيراني والأمة الإسلامية في استشهاد المرشد الأعلى، آية الله خامنئي".