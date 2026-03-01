أردوغان يبحث مع نظيره الإماراتي آخر مستجدات المنطقة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، آخر المستجدات في المنطقة، خلال اتصال هاتفي، بحسب ما جاء في تدوينة لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فجر اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن دائرة الاتصال القول، أن أردوغان أعرب لنظيره الإماراتي عن أسفه لتعرض الإمارات لهجمات.

وأضافت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الجانبين بحثا آخر المستجدات في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت ليل السبت/الأحد التصدي لـ137 صاروخا باليستيا و209 مسيرات، ضمن الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.